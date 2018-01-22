Пенсионеры смогут бесплатно ездить на петербургских автобусах 27 января

В субботу, 27 января, ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на автобусах, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

В день 74 годовщины полного освобождения Ленинграда, общественным транспортом смогут воспользоваться ветераны и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами.

Для бесплатного проезда необходимо будет предъявить соответствующие документы. Льгота предоставляется независимо от гражданства и места жительства пассажира в соответствии с социальным кодексом Петербурга.

Блокада Ленинграда длилась с сентября 1941 по январь 1944 год и унесла более два млн человеческих жизней. В честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда в город прибыл президент России Владмиир Путин, который возложил цветы к монументу «Мать-Родина» и посетил обновленный музей-панораму «Прорыв», где осмотрел экспозицию, воссоздающую картину боя у деревни Арбузово на южной окраине «Невского пятачка».