Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Кремля.

Около трех часов дня глава государства прибыл в обновленный музей-панораму «Прорыв», где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» и осмотрел экспозицию, воссоздающую картину боя у деревни Арбузово на южной окраине «Невского пятачка».

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Затем российский лидер встретился с ветеранами и представителями молодежных организаций, вместе с которыми посмотрел художественный фильм «Рубеж».

Акции в память о прорыве блокады Ленинграда традиционно проходят в Петербурге и Ленобласти 18 января. В мероприятиях участвуют ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных организаций, жители и гости города.