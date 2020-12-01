В 2021 году жители Кудрово смогут доехать до Петербурга на электричке

Жители Кудрово в 2020 году смогут добираться до Санкт-Петербурга на электричке. К середине 2021 года планируется соединить маршрут электричек между Кудрово и станциями «Ладожская» и «Волковская».

Курсировать поезда будут также и в обратном направлении. Время в пути составит 20 минут. Стоимость проезда будет приравнена к стоимости проезда на автобус.

Цель внедрения электричек это разгрузка автомобильной загруженности в городе.

Ранее говорилось, что в Кудрово, по словам экспертов, необходимо построить станцию метро для удобства жителей, так как сейчас людям приходится добираться лишь до станции «Улица Дыбенко».