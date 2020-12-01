  • 1 Декабрь 2020
USD 02.12.2020 76.3203 +0.1204
USD ММВБ 19:30 75.6312  
EUR 02.12.2020 91.3096 +0.1059
EUR ММВБ 19:30 91.1131  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В 2021 году жители Кудрово смогут доехать до Петербурга на электричке

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Маршрутом электрички Кудрово соединят со станциями «Ладожская» и «Волковская».

Жители Кудрово в 2020 году смогут добираться до Санкт-Петербурга на электричке. К середине 2021 года планируется соединить маршрут электричек между Кудрово и станциями «Ладожская» и «Волковская».

Курсировать поезда будут также и в обратном направлении. Время в пути составит 20 минут. Стоимость проезда будет приравнена к стоимости проезда на автобус.

Цель внедрения электричек это разгрузка автомобильной загруженности в городе.

Ранее говорилось, что в Кудрово, по словам экспертов, необходимо построить станцию метро для удобства жителей, так как сейчас людям приходится добираться лишь до станции «Улица Дыбенко».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram