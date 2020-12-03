Пригородные электрички Петербурга будут ходить по новому расписанию

Петербургские пригородные поезда переходят на новый график движения. Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Обновленный график начнет действовать в ночь с 12 на 13 декабря, с 3 часов.

Подробности расписания можно будет найти на всех вокзалах и станциях, а также на сайте компании.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", к середине 2021 года планируется соединить маршрут электричек между Кудрово и станциями «Ладожская» и «Волковская».