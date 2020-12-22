Планируется запуск электричек из Таллина в Петербург

Правительство Эстонии задумалось над тем, чтобы запустить электрички, которые будут курсировать из Таллина в Санкт-Петербург.

Андрус Алас, начальник электросетей Эстонской железной дороги, сообщил, что при запуске маршрута Таллин – Санкт-Петербург, представится возможность перевозить грузы и пассажиров не на дизельных поездах, а электровозах.

Ранее сообщалось, что последние четыре года Эстония была намерена электрифицировать участок железного пути Таллин – Тарту. На данный момент проводятся работы по электрификации путей от Таллина до Нарвы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что жители Кудрово в 2020 году смогут добираться до Санкт-Петербурга на электричке.