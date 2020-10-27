Женщина жила с 26 собаками в квартире в Колпино

Жительница Колпинского района держала стаю из 26 собак в своей квартире в обычном многоквартирном доме на улице Труда.

Изначально она подкармливала бездомных дворняжек, затем начала брать их к себе в квартиру. Какое-то время спустя она перестала их выгуливать, и соседи начали жаловаться. После того, как случай был передан огласке, собак решили отправить в приют "Мурка и Барбос" на Вознесенском шоссе. Перед перевозкой во вторник, 27 октября, их осмотрят ветеринары, а также поставят животным прививки и чипы.

Еду и содержание животных в приюте оплатит стройфирма. Также в районе запустили благотворительную акцию по сбору корма для собак.