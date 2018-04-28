Cмольный обсудит с петербуржцами декларацию о содержании домашних животных

Власти Петербурга в течение месяца обсудят с жителями города декларацию о содержании домашних животных. Задокументировать правила обращения с кошками, собаками и другими питомцами предложила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

«Не секрет, что из 9 тысяч укусов собак, которые зафиксированы в прошлом году, большая часть касается животных, которые имеют хозяев. Любой глава района может привести пример квартир, где находится необыкновенное количество животных, и их владельцы убеждены, что имеют полное право на это, нарушая при этом права своих соседей», – сказала Митянина.

По словам чиновницы, не все петербуржцы знают о бесплатной прививке от бешенства и других услугах. Эти и другие аспекты она предложила задокументировать в декларации, которая должна стать «гуманистическим документом».

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В 2017 году за медицинской помощью из-за укусов собак обратились более 9 тыс. человек, в 2016 – на тысячу меньше. Всего в городе на Неве живет около миллиона кошек и порядка 300 тыс. собак. Около 7-8 тыс. друзей человека находятся без надзора.

Ранее в Смольном опровергли информацию о том, что бродячих собак будут отстреливать к Чемпионату мира по футболу. По словам председателя городского комитете по физкультуре и спорту Юрия Авдеева, власти города стерилизуют животных и отправляют их в приюты.

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