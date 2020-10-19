Стоимость за обучение в вузах Петербурга останется прежней

Алексей Демидов, Председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти, заявил, что вузы Петербурга не будут понижать оплату за обучение из-за перевода студентов на «удаленку».

Некоторые вузы Санкт-Петербурга перешли на смешанное обучение, а остальные окончательно перешли на дистанционный формат обучения. В кругу студентов «бродила» мысль о том, что при переводе учащихся на новый формат обучения могут понизить оплату за обучение. Однако студенты ошиблись.

Председатель пояснил, что дистанционное и заочное обучения — это две разные вещи. Вся та информация, которую получают обучающиеся на «удаленке» и очно, ничем не отличается друг от друга. Помимо этого, вузам не рекомендуют повышать цены за обучение в 2020 году, а оставить их на том уровне, который был в 2019 году.