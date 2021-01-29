Студенты Петербурга возвращаются с дистанционки

Российские вузы смогут перейти на очное обучение с 8 февраля. Как сообщается на сайте Минобрнауки, при принятии решения должна учитываться ситуация с коронавирусом в регионе.

При этом все университеты, академии и т.д. должны быть готовы вернуться на удаленку при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Также вузам следует соблюдать санитарные предосторожности: контролировать температуру учащихся и ношение масок, также необходимо обеспечить возможность обрабатывать руки антисептиками и соблюдать дистанцию. В Минобрнауки напомнили об эффективности проветривания помещений.

Как писал Санкт-Петербург.ру, вузы в нашем городе ушли на удаленку еще в конце осени, когда эпидемиологическая ситуация стала ухудшаться. Между тем, несмотря на ограничения, зимнюю сессию не переносили.