Стало известно, когда Горный университет перейдет на удаленку

Горный университет переходит на дистанционный формат обучения. Об этом заявил на онлайн-совещании с руководителями кафедр и деканами вуза ректор Владимир Литвиненко.

Он призывл преподавателей и студентов неукоснительно соблюдать приказ министра Минобрнауки и свой приказ.

Так, с 00:00 5 декабря Горный университет прекращает учебно-консультационную деятельность. Доступ студентов в здание полностью прекращается.

При этом сотрудники и преподавателеи вуза, занимающиеся научной работой непрерывного цикла, будут продолжать ее с соблюдением всех мер предосторожности.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", университеты Москвы и северной столицы будут учиться удаленно до 6 февраля.