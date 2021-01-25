Беглов побывал в гостях у студентов

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил молодежь с Днем российского студенчества. Сегодня он посетил университет имени Герцена, сообщает пресс-служба Смольного.

Из-за коронавирусных ограничений мероприятие провели в формате видеотрансляции. За ней следили более 800 человек - участники проекта «Продленка на удаленке». Будущие преподаватели разработали программу для школьников 1-8 классов, которые были переведены на дистанционное обучение.

Глава города поблагодарил всех работавших в новых условиях. Он напомнил, что более 70 петербургских вузов перешли на дистанционное обучение.

За полтора месяца работы проекта в университете Герцена студенты организовали для школьников более 600 онлайн-занятий. Таким образом, будущие педагоги приобщаются к профессии.

Всего в проекте педуниверситета приняли участие около тысячи студентов.