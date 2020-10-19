Петербургский офицер, торговавший военными билетами, получил условный срок

В Санкт-Петербурге над офицером, торговавшим военными билетами, прошел суд. Капитан апаса и кадровик военной части был признан виновным в служебном подлоге и взяточничество Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом.

Было установлено, что капитан предоставил военный билет петербуржцу, которому было нужно устроиться на работу, в августе прошлого года. Он подделал документы, подписи и гербовую печать. За свои услуги он взял сто тысяч рублей.

На суде он признал свою вину и был приговорен к лишению свободы на 4 года условно, штрафу в размере 50 тысяч рублей, а также лишен воинского звания.