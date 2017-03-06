Коммерсантъ: Офицера МВД РФ подозревают в получении взятки в 10 млн рублей

Офицера МВД РФ Александра Костина подозревают в получении взятки в 10 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Следственный комитет России.

За эту сумму бывший заместитель начальника финансового управления внутренних войск МВД России обещал посодействовать управлению связи внутренних войск в выделении дополнительных денежных средств в размере 250 млн рублей.

Как следует из материалов дела, переговоры о возможности выделения дополнительных денег с неким Александром Гостевым полковник Костин вел с конца 2015 года. Взятку Александр Гостев, проходящий по делу свидетелем, передавал обвиняемому Костину частями с декабря 2015-го по февраль 2016 года.

Между тем, по данным издания, уголовное дело в отношении Костина было возбуждено только в конце декабря прошлого года. Предположительно, полковник не выполнил взятые на себя обязательства, после чего на него и было подано заявление в УФСБ России по внутренним войскам МВД России.

В итоге, 19 декабря 2016 года Костин был вызван на допрос к следователю, после которого его задержали. Еще через два дня полковнику предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и следователь ходатайствовал перед судом о его аресте.

В ходе заседания в Московском гарнизонном военном суде представитель СКР утверждал, что обвиняемый Костин может скрыться от органов предварительного следствия и суда, в том числе и за границей, в частности в Венгрии, где у него имеется недвижимость, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства. При этом следствие не исключает, что Александр Костин мог действовать в составе группы лиц, участники которой до настоящего времени не установлены.

В свою очередь, защита обвиняемого с этими доводами следствия не согласилась. Адвокат Костина утверждала, что "следствием не представлено суду безусловных доказательств", свидетельствующих о получении полковником Костиным взятки.

Наряду с "Коммерсантом" об уголовном деле пишет Лайф, речь идет о той же сумме в 10 млн рублей, только, по данным канала, их получил бывший заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ генерал-лейтенант Вячеслав Варчук. Он якобы уже арестован и признал свою вину. Деньги Варчуку передал как раз Александр Костин, один из его подчиненных.