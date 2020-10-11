Россияне получат выплаты на детей от трех до семи лет

Сегодня, в воскресенье, 11 октября, правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Согласно документу, из резервного фонда правительства Минтруду выделят средства на субсидии российским регионам и Байконуру.

Еще 8 октября премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал дополнительные выплаты регионам: 1 млрд рублей пойдет семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, а еще 9 млрд рублей направят на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Деньги получат малоимущие семьи: чтобы получить средства, членам семьи необходимо будет написать заявление по особой форме и указать свой официальный доход. Для определения размера выплаты будут использованы данные за второй квартал предыдущего года.

Ранее, в январе сего года, ввести ежемесячные выплаты на детей предлагал президент Владимир Путин. Новая мера должна помочь родителям, которые не могут обеспечить среднедушевой доход на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи.