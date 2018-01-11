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Льготная арифметика: правительство утвердило правила господдержки по ипотеке для семей с детьми

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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«Санкт-Петербург.ру» разобрался, что нового и важного в этих правилах, как получить субсидию, а также чем и кому это поможет.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором утверждены правила субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам россиянам с детьми. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Что нового в этих правилах?

 

Новый документ предусматривает субсидирование ставки по ипотеке до 6% в течение нескольких лет при рождении последующего ребенка с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.

Если рождается второй ребенок, ставка субсидируется в течение трех лет, если третий – пяти лет. В правительстве считают, что такие меры станут стимулом для рождения детей.

Сколько и на что можно потратить?

 

Кредит предоставляется на покупку жилья на первичном рынке. Купить можно готовую квартиру, дом с земельным участком или строящееся жилье при заключении договора долевого участия в строительстве. По программе можно рефинансировать ранее полученный кредит, взятый на покупку такой недвижимости.

Размер кредита на покупку жилья составляет три млн рублей для квартир, расположенных во всех регионах России, кроме Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти. В регионах-исключениях размер займа может достигать восьми млн рублей.

В обязательном порядке заемщик должен заключить договоры личного страхования. Он должен быть застрахован от смерти, несчастных случаев, болезни, а также застраховать жилое помещение после оформления права собственности.

Как получить субсидию?

 

Чтобы получить ипотеку по льготной ставке, необходимо подтвердить рождение второго или третьего ребенка после начала программы, предоставив свидетельство о рождении при подаче заявки в банках. Приняв документы, кредитная организация подает заявление в Минфин, который рассматривает его в течение десяти дней.

Если принимается положительное решение по заявке, то в течение семи рабочих дней ведомство должно перечислить средства на счет банка. Требования к комплекту документов, который должен предоставить заемщик, каждый кредитор устанавливает самостоятельно.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

 

Чем и кому это поможет?

 

Такую меру поддержки семей предложил президент РФ Владимир Путин в ноябре на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей в Кремле. Он сказал, что средняя ставка по ипотеке, по данным Центробанка, составляет 10,5%. Идея Путина заключалась в том, чтобы семьям со вторым или третьим ребенком брать ипотеку по этой ставке: государство поможет с оплатой доли в 4,5%, остальные 6% будет выплачивать семья.

Министр строительства Михаил Мень на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в декабре заявил, что новые ипотечные льготы помогут сэкономить до 800 тыс. рублей. По оценкам Минстроя, новыми условиями готовы воспользоваться порядка 620 тыс. семей.

Какие банки участвуют в программе?

 

По данным РБК, свое участие в программе подтвердили Сбербанк, ВТБ, «Уралсиб», Абсолют Банк, «Ак Барс», «ФК Открытие», «Российский капитал», Россельхозбанк и Транскапиталбанк. Изучают условия программы РосЕвроБанк и Совкомбанк. В Агентстве ипотечного жилищного кредитования заявили, что намерены подать заявку на участие в Минфин до конца января.

Банкам будут компенсировать разницу между ключевой ставкой Центробанка, увеличенной на два процентных пункта, и процентной ставкой 6% по ипотечному кредиту на период, определенный программой. Руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Ирина Баранова заметила, что прошлая госпрограмма субсидирования ипотеки была рассчитана на больший круг клиентов, а новая рассчитана на меньшее количество потенциальных клиентов.

Что еще изменилось для семей с детьми?

 

Тогда же Путин предложил ввести ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребенка. Финансовую поддержку окажут тем семьям, чей средний доход не превышает прожиточный минимум в определенном регионе более чем в полтора раза. На реализацию проекта из бюджета за три года планируется выделить свыше 144 млрд рублей.

Президент подписал закон о продлении материнского капитала на три года, до конца 2021-го. По закону, при рождении второго и третьего ребенка в семье россияне имеют право на получение 453 тыс. рублей. Правом на дополнительную господдержку можно воспользоваться не ранее, чем через три года со дня рождения или усыновления второго, третьего или последующих детей.

Эти два закона вступили в силу с 1 января 2018 года. По подсчетам министра труда Максима Топилина, исполнение законов обойдется бюджету в 530 млрд рублей, средства уже предусмотрены. На заседании в ноябре 2017 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко с воодушевлением отреагировала на предложения главы государства.

«Молодые мамы ждали, рожать им или не рожать. Но теперь, услышав вас, я уверена, что следующий год будет рекордным по рождаемости!» – цитирует «Лента.ру» Матвиенко. В декабре она говорила, что эти меры «рассчитаны на длительную перспективу, на поддержку семей с детьми». «Они положительно повлияют на демографическую ситуацию в стране», – резюмировала она.

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