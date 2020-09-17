Стало известно, какие привычки коллег раздражают россиян больше всего

Портал "Работа.ру" провел исследование, в ходе которого выяснилось, какие привычки коллег на рабочих местах раздражают работающих россиян сильнее всего.

Первое место заняли громкие разговоры по телефону на рабочем месте - они выводят из себя 36 процентов опрошенных. С небольшим отрывом идет привычка не убирать с рабочего места мусор - она вызывает раздражение у 35 процентов респондентов.

34 процента опрошенных не любят, когда коллеги откладывают дела до последнего момента. 30 процентов раздражают курильщики, которые часто выходят на перекуры в рабочее время.

Также россиянам не нравится, что коллеги часто берут отгулы (21 процент опрошенных) и часто употребляют спиртное (13 процентов опрощенных).