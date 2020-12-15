Половина работающих петербуржцев ходят в офис с признаками ОРВИ

Каждый второй петербуржец отказывается брать больничный при простуде, если болезнь протекает без повышенной температуры. Такие результаты получили аналитики службы исследований hh.ru, проведя опрос.

Чаще всего на работу с признаками ОРВИ ходят специалисты в сферах административного персонала, строительства, бухгалтерии. Также пренебрегают безопасностью финансисты и медики. В то же время сотрудники медучреждений чаще берут больничный, чем представители других профессий.

50% компаний при первых признаках ОРВИ отправляют простывшего сотрудника на больничный. В половине компаний проводится тестирование на коронавирусную инфекцию. Причем, в 87% процентах случаев эту процедуру оплачивает работодатель.

Каждый пятый петербуржец согласен сделать вакцину от коронавируса. Более положительно к прививке относятся соискатели старше 45 лет.

Треть опрошенных выразили сомнение в эффективности вакцины.

Опрос проводили в ноябре, в нем участвовали около 4 тыс. человек.