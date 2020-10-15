Половина работающих петербуржцев мечтает об удаленке

Опрос работающих петербуржцев показал, что половина из них хотела бы вернуться к удаленному режиму работы. При этом почти четверть опрошенных, 24%, хотела бы всегда работать дистанционно. И только 13% сотрудников предпочитают «удаленке» офис.

Исследование сервиса hh.ru показало, что 39% опрошенных петербуржцев работают в компаниях, которые полностью вернули сотрудников в офисе. В 45% случаев в офисы вернулась только часть сотрудников, а остальные продолжили работать из дома.

Только в 2% случаев опрошенные сообщили, что компания планирует полный переход на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса. Это - один из самых низких показателей в крупных регионах России.