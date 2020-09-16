"Газпром нефть" судится с КГИОП за Охтинский мыс

АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» подало административный иск в отношении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

"Газпром Нефть" яавляется застройщиком Охтинского мыса. В заявлении содержится просьба истца признать недействительным распоряжение комитета от 11 сентября 2020 № 293-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI-XVII вв.».

Судебное заседание было назначено на 6 октября 2020 года.

"Газпром" приобрел территорию Охтинского мыса в 2005 году, планируя построить там небоскреб "Охта-центр". Из-за реакции общественность проект был пересен на территорию Лахты.

Компания озвучивала планы по застройке мыса. Ряд представителей общественности и оппозиции выступил против. Они хотят сохранить мыс как археологический памятник.