Суд принял решение о памятниках на Охтинском мысе

Верховный суд отказался признать незаконным приказ Минкульта, определяющий статус объекта культурного наследия на части территории Охтинского мыса. Об этом сообщил в соцсетях депутат ЗакСа Борис Вишневский, оспаривавший документ вместе с Павлом Шапцицем.

Ответный иск был подан компанией "Газпром нефть". Нефтегигант хотел построить на территории офисное здание. Как пояснили в "Газпроме", задачей иска было окончательное подтверждение границ охранных зон на Охтинском мысу.

Минкульт издал указ о частичной застройке Охты в марте прошлого года. Вишневский считает некачественной выполненную по факту экспертизу, на основании которой было принято решение ведомства.

Депутат ранее обращался к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой выкупить Охтинский мыс в собственность города.

Изначально на этом месте планировали построить небоскреб "Газпрома", но возмущение общественности вынудило компанию перенести башню в Лахту.