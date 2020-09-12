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Родители школьников в Санкт-Петербурге возмущены организацией учебного процесса

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© Фото: pixabay.com

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В отличие от Москвы петербургские родители недовольны работой вице-губернатора.

 

С начала учебного года в Петербурге прошло всего полмесяца, а родительские форумы уже переполнены гневными комментариями пап и мам. Они возмущены тем, как комитет по образованию организует учебный процесс, и негодуют из-за хаоса, который творится в петербургских школах. В отличие от Москвы, где школьный режим четко организован, а родителям даны подробные разъяснения по каждому спорному вопросу, в Петербурге после весенней дистанционки, закончившейся практически провалом по всем фронтам, никаких выводов, похоже, так и не сделали.

Реализацию мер безопасности, введенных Комитетом по образованию из-за пандемии Covid-19, некоторые родители теперь сравнивают с цирковым шоу, а школу — с тюрьмой. Причем то, как безопасность детей обеспечивается, они считают показухой и профанацией.

Кажется, вице-губернатор Ирина Потехина, которая курирует комитет по образованию, не спешит решать проблемы детей. Проблемы накапливаются, а ведь еще только сентябрь.

«В школах <...> детей вообще из классов не выпускают, зато учителя свободно и без масок из класса в класс щеголяют. Это как понимать? И так детей в разное время привозим, подстраиваемся под дурацкое расписание, других напрягаем, чтобы самим на работу не опоздать. В комитете по образованию вообще этого не понимают, что ли», - пишут родители в соцсетях.

«Дети входят в школу в разное время, по школе передвигаться запрещено, зато сидеть целый день в классе просто супер, не проветрить толком, а дома родители с работы, все в одном котле, где логика???» - вопрошают другие.

«...а вот их логика, дети в школе как в тюрьме, зато на улице стоят по полчаса - это норма, вот и выделенное время для входа в школу тоже не особо помогло, идиотизм ей богу», «...это вот меры безопасности или цирковое шоу? В комитете по образование точно понимают, что делают?

«Веселые деньки начались, особенно пляски с расписанием, день для всех не нормированный. Какой от этого толк, если все дети все равно находятся в одном месте?»

Вот лишь некоторые из сотен комментариев, собранных на разных родительских форумах и просто в соцсетях.

Получается, что безопасность ребят по большому счету, похоже, не обеспечена. Как не обеспечена, получается, и безопасность учителей и родителей. Помимо этого на родителей наваливается еще необходимость водить детей в школу по плавающему графику, а о том, как им ходить на работу при этом, в комитете не думают.

Смещенное расписание тоже явно не подарок для школьников, особенно для «жаворонков». В тартарары летят и дополнительные занятия — в кружках, спортивных секциях. Дети приходят домой уставшие и толком выспаться не успевают, ведь нужно еще делать домашнее задание. А ведь привычный режим дня и крепкий продолжительный сон очень важен для растущего организма.

Может, вице-губернатору стоит все-таки думать не о собственной карьере, а пожалеть детей, их родителей и учителей, выслушать их жалобы и идеи и нормально организовать учебный режим в школах? Без показухи, а по-человечески.

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