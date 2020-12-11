Открытое письмо компании АО «Фирма «Флоридан»

В связи с давлением на редакцию Санкт-Петербург.ру, являющейся зарегистрированым средством массовой информации с 2001 года, и отсутствию ответа на просьбу от 30 сентября прокомментировать возможные нарушения в обеспечении питания детей в школах Василеостровского района, считаем необходимым публично обратиться к руководству компании "Флоридан" за комментарием.

Запрос к компании АО «Фирма «Флоридан».

28 сентября 2020 года в социальной сети ВКонтакте по адресу https://vk.com/wall-177789971_181705 было опубликовано следующее сообщение:

«Добрый день! Родители жалуются на плохое питание в 11 гимназии ВО. Вот отзыв одной из мам:



В столовой 11 гимназии ВО детей кормят вот такими потрясающими "шедеврами" кулинарии. Хлеб с джемом в пшенке, разбавленный чай и четвертинка (!) яблока.



Ребенок сфоткал для наглядности. Полугнилые обветрившиеся яблоки и бурда из хлеба с кашей, как будто свиньям - это еще цветочки. Сотрудница буфета видимо про санитарные нормы вообще не слышала ни разу. Без перчаток, без маски, без спецодежды... серёжки, браслеты. Этими же руками берет деньги у детей и подает выпечку. Не удивлюсь, если еще и после туалета руки не моет.



А за яблочки и прочие вкусности стоит сказать "спасибо" фирме Флоридан, которая занимается поставками. Я хочу, чтобы у моего ребенка был здоровый желудок, чтобы он питался нормально. Но глядя на все это великолепие, понимаю, что администрация гимназии моих желаний не разделяет, раз работает с таким поставщиком и держит таких сотрудников на кухне!»

К сообщению были приложены следующие фотографии:

Вопросы:

- Действительно ли на этих фотографиях показана школьная столовой в 11 гимназии, как утверждается в сообщении?

- Являются ли представленные на фотографиях люди сотрудниками компании «Фирма «Флоридан»?

- Какие регламенты по форме одежды действовали на 28 сентября в компании «Фирма «Флоридан»?

- Какие дополнительные требования предъявляются к сотрудникам компании «Фирма «Флоридан» в связи с распространением короновирусной инфекции?

- Имеет ли право сотрудник «буфета» одновременно заниматься приемом денежных средств для оплаты (на одной из фотографий виден стаканчик с монетами в руках у женщины) и находится в непосредственной близости к приготовленной еде (или даже выдавать купленную еду детям)?

10 сентября в сервисе «Яндекс.Районы» по адресу https://local.yandex.ru/districts?event_id=3915712 был опубликован материал:

«Сегодня утром проходила мимо Гимназии №11 на Ваське (у меня там младшая дочь учится в 3м классе) и увидела, как какие-то странные люди без медицинских масок, перчаток и без каких-либо опознавательных знаков заносили что-то в школу: пакеты, мешки, ёмкости. Позже по картошке в сетчатых мешках поняла, что это продукты для деток.

Оказывается они в легковушке и грязных фургонах привозят питание, все сваливают на землю, прямо в грязь.



Разве так осуществляется доставка продуктов для детей? А как же хотя бы малейшие санитарные нормы, использование масок, перчаток?! Тут явно нарушения поставки продуктов в школу, причём в оба корпуса (друг напротив друга)».



Сообщение прислала подписчица нашего канала. Орфография и пунктуация сохранены.»

К сообщению были приложены следующие фотографии:

Вопросы:

- Действительно ли на фотографиях показан процесс поставки продуктов в гимназию №11?

- Люди, которые изображены на фотографиях являются сотрудниками компании «Фирма «Флоридан»? Если не являются, то просьба пояснить, каким образом посторонние люди участвуют в процессе доставки продуктов в школьную столовую?

- Какими нормами и требованиями руководствуются в компании «Фирма «Флоридан» при поставке продуктов в школьные столовые?

Заранее благодарим "Фирму "Флоридан" за ответы на заданные вопросы. Ответ вы можете направить на почту redaktor@spbnews.ru

От редакции:

Питание детей в учебных заведениях является залогом их здоровья в будущем, поэтому тему обеспечения качественным питанием, соблюдение всех санитарных норм (особенно в период распространения короновирусной инфекции) мы считаем очень важной. Здоровье детей – для нас главный приоритет.

Компания АО «Фирма «Флоридан» осуществляет давление на редакцию Санкт-Петербург.ру, требуя удаления материалов, в которых присутствует их упоминание в контексте проблем с социальным питанием. Мы расцениваем это как попытку цензурировать работу СМИ, что впрямую запрещено законом. Целью компании «Фирма «Флоридан», вероятно, является разорить редакцию Санкт-Петербург.ру из-за огромных (по редакционным меркам) судебных издержек, которые будут в случае судебного разбирательства. Считаем, что агрессивная политика компании «Фирма «Флоридан» вероятно является попыткой скрыть возможные нарушения в процессе обеспечения питанием наших с вами детей.

Обращение издателя «Санкт-Петербург.ру» к «Фирме «Флоридан».

«Уважаемая Татьяна Александровна!

Моя деятельность уже более 20 лет связана со СМИ. После получения ваших первых претензий я принял решение пойти вам навстречу и удалить материалы. Принес вашему представителю свои извинения, потому что не имел на тот момент достаточных данных для анализа.

После этого вы «передумали» и направили новые угрозы в адрес редакции и обвинили в шантаже, указав, что вам угрожают распространением компрометирующих материалов.

Шантаж – это уголовное преступление, делая такие заявления у вас должны быть подтверждения этому.

Судя по картотеке арбитражных дел 7 декабря вы уже направили два иска к СМИ Санкт-Петербурга – peterburg2.ru и piter.tv.

Мы будем наблюдать за судебными делами против наших коллег и освещать ход судебных заседаний. Если Вы видите судебные основания для подачи исков против редакции Санкт-Петребург.ру – мы будем это приветствовать. Честный судебный процесс привлечет дополнительное внимание к проблеме. Мы предоставим суду необходимые доказательства и будем публично освещать наши с вами судебные тяжбы, если таковые будут.

С уважением, Юрий Строфилов»