Беглов попросил ректоров вузов перевести студентов на удаленку

Ректоры вузов Санкт-Петербурга получили от губернатора Александра Беглова письма с просьбой организовать для большого числа студентов дистанционное обучение. Причиной стал стремительный рост заболеваемости коронавирусом, пишут "Невские новости".

Как отметил ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, власти предлагают проводить обучение и сессию в удаленном формате.

Ректор ИТМО Владимир Васильев в комментарии "Ротонде" отметил, что занятия на дистанционный режим будут переведены по максимуму, но не на 100%. Насчет сессии решение будет принято в декабре.

СПБГЭУ и ЛЭТИ уже перешли на удаленку. Часть вузов работают в смешанном режиме.

"Санкт-Петербург.ру" ранее сообщал, что школы продолжат работать очно, однако родители получат право самостоятельно решать, будет ли их ребенок ходить на занятия или учиться удаленно. Предусмотрены смешанные форматы обучений. Допобразование осуществляется только дистанционно до конца декабря.