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В Петербурге открылась новая школа искусств

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© Фото: nevnov.ru

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Впервые за последние 10 лет в Петербурге открылась новая школа детского творчества.

1 сентября, в День знаний, на Туристской улице в Приморском районе состоялось торжественное открытие нового здания Санкт-Петербургской детской музыкальной школы № 37.

На церемонии открытия присутствовал вице-губернатор Владимир Кириллов, который поздравил каждого с этим прекрасным событием. Он отметил, что здание площадью 4500 метров квадратных строили 10 лет. Здесь в 16 аудиториях могут учиться более 600 детей. Владимир Криллов поблагодарил строителей, которые закончили постройку здания, несмотря на то, что подрядчик менялся 4 раза.

В честь праздника был устроен концерт, на котором ученики музыкальной школы № 37 исполнили произведения Юрия Саульского и Георгия Свиридова. Также вице-губернатору подарили фигурку скрипичного ключа на память об открытии учебного заведения. Директор школы Инна Варлакова отметила, что уже 2 сентября начнутся конкурсные прослушивания, а к занятиям планируется приступить 14 сентября. Обучение здесь будет проводиться по четырем направлениям: хоровому, хореографическому, театральному и классу народных инструментов. Сегодня 37-я Детская музыкальная школа — это сложившийся коллектив со своими традициями. Школа осуществляет международное сотрудничество, преподаватели и ученики выступают на городских площадках.

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