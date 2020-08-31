Девять новых школ и четыре детских сада примут детей В Петербурге 1 сентября

Новые школы примут учеников в Приморском районе на Комендантском проспекте, во Фрунзенском районе на Южном шоссе, в Красносельском районе на Российском бульваре и на улице Маршала Казакова.

Начнут свою работу новые детские сады в Василеостровском, Приморском, Петродворцовом и Курортном районах.

В Невском районе откроют школу № 707 на Архивной улице, рассчитанную на 1650 учеников с двумя бассейнами, двумя спортзалами, мастерскими, залом для хореографии, помещениями для творчества, с обустроенной территорией.

Второе здание школы № 691, рассчитанное на 825 школьников, откроют на Дальневосточном проспекте. В этом здании есть два бассейна и на территории — большой стадион.

На Нерчинской улице откроют школу № 693, в которой будет работать отделение дополнительного образования и будет обучаться 825 детей.

В Пушкинском районе откроются два корпуса гимназии № 406, которые были на реконструкции — на Леонтьевской и Церковной улицах. Первый корпус на 500 мест отдан старшеклассникам, а во второй,на 308 мест — начальной школе.

В Приморском районе откроет свои двери новая школа искусств на Туристской улице,на 500 мест. В школе будет три отделения: хореографическое, музыкальное и театральное.