В Петербурге задержан лидер "Альянса учителей"

В Выборгском районном суде задержан координатор профсоюза «Альянс учителей» и представитель городского штаба оппозиционера Алексея Навального Даниил Кен. Об этом он сам сообщил в Twitter-аккаунте.

2 февраля Кен явился на заседание по уголовному делу о неуважении к суду в качестве обвиняемого (заведено летом 2020 года). По пути в суд его задержали полицейские.

Причиной ареста стали несогласованные акции 23 и 31 января, в которых принял участие Кен, предположил он сам. Правоохранители причину задержания не озвучивали.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 2 февраля в центре города заметили автозаки и полицейских. Скопление правоохранителей увидели у Гостиного двора, Дворцовой площади и Марсова поля.