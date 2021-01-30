"Медиазона" рассказала причину задержания своего главного редактора.

Главный редактор издания "Медиазоны" Сергей Смирнов, который был задержан прямо около своего дома в Москве, возможно пройдёт по статье 20.2, часть 8, КоАП РФ ( о повторном нарушении законодательства о митингах). Якобы из-за участия в несанкционированной протестной акции, которая проходила 23 января.

Об этом сам Сергей Смирнов и его адвокат от "Апологии протеста" Алан Гамазов рассказали журналистам издания сегодня, 30 января.

"Прекрасно все знают, что я был дома (23 января)", — прокомментировал ситуацию Смирнов.

Главному редактору "Медиазоны" может грозить административный арест до 30 суток. Он пробудет в отделении полиции до завтра, рассказывают в сообщении.

В это время в поддержку Сергея Смирнова выступили редакции "Проекта", "Дождя", "Холода", "Открытых медиа", "Медузы", "The Bell" и другие. Издания выступили с призывом к правоохранительным органам немедленно отпустить Смирнова.