На акциях протеста в Берлине задержали три сотни человек

В ходе протестов в Берлине накануне были задержаны триста человек. Две сотни арестовали у посольства РФ в Берлине, передает РИА Новости.

Демонстранты - всего более 38 тыс. человек - выступали против политики властей Германии в борьбе с коронавирусом. Они считают принуждение к самоизоляции и ношению масок нарушением своих прав и свобод.

Столкновения у посольства РФ не имеют прямого отношения к России или российским властям - так вышло, что шествие (в основном, правые экстремисты) направилось в эту часть города, не имея официального разрешения властей, и встретило полицию именно у здания дипмиссии случайно.

Аресты производились за агрессивное поведение - некоторые протестующие бросали в полицейских бутылки и камни. Пострадали семеро правоохранителей.