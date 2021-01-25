40 петербуржцев арестовали в ходе несанкционированной акции

Петербургские суды вынесли постановления об аресте 40 человек за участие в несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Красносельский районный суд рассмотрел 20 дел. К административному аресту до 13 суток и штрафу 5-15 тыс. руб. были приговорены семь человек.



Октябрьский районный суд заключил одного из протестующих на 20 суток.

Девять петербуржцев по решению Красногвардейского суда получили административный арест на семь суток, 13 – штрафы от 10 до 18 тыс. руб.



Московский районный суд арестовал 13 горожан и наложил 11 штрафов.

Отметим, что акция в Петербурге прошла 23 января. В ходе нее, как писал Санкт-Петербург.ру, произошло несколько стычек протестующих с полицией и задержаний.

По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, в несанкционированной акции участвовали и несовершеннолетние. Полицейские передали их родным.