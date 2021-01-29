УМВД Петербурга возбудило уголовное дело по привлечению подростков к незаконным протестам

Уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия возбуждено после прошедших 23 января в Петербурге несогласованных акций.

Как сообщили в Главке, дело возбуждено по статье 151 УК РФ.

Кроме того, два дела ранее возбудили по факту применения насилия протестующих в отношении представителей власти и еще одно о блокировании транспорта в центре северной столицы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, суд арестовал петербуржца за призывы прийти на незаконную акцию в сети.