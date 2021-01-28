В Петербурге возбудили еще одно дело по применению насилия к правоохранителям 23 января

Следственный комитет РФ возбудил второе уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции в прошлую субботу. В главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция установила личность подозреваемого.

Сотрудники центра Э обнаружили 39-летнего петербуржца и задержали его. Другие участники инцидента устанавливаются.

Задержанный был участником событий на Невском проспекте, когда протестующие нанесли травмы нескольким силовикам.

Ранее в СК возбудили аналогичное дело, другой подозреваемый был задержан. Он ударил двоих полицейских на Сенатской площади.