Петербург заметет снегом из-за циклона "Кристофа"

На Санкт-Петербург надвигается снежный циклон "Кристоф" (так его назвали метеорологи из Великобритании), однако утро четверга будет достаточно ясным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, погода в северной столице в конце рабочей недели будет определяться тёплым атмосферный фронтом. Ожидаются осадки, снег и, возможно, метель.

Температура будет опускаться не сильно - до -6...-8 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, спасатели предупредили жителей Ленобласти, что дороги в ближайшие три дня будут похожи на каток.