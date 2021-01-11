12 января жителей Ленобласти ждут морозы и гололед

Во вторник, 12 января, в Ленинградской области ожидается морозная и облачная погода с прояснениями. В некоторых районах области выпадет снег, а днем ожидается метель.

ФГБУ «Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что температура воздуха ночью на западе региона будет составлять от -10 до -15 градусов по Цельсию, а в восточной части столбик термометра опустится до -16..-21 градуса по Цельсию.

Скорость порывов ветра будет составлять 8-13 метров в секунду. Местами скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.

Синоптики предупреждают жителей о гололедице на дорогах.