На Петербург 25 января обрушится метель и ветер до 18 м/с. Температура воздуха ночью от минус двух до минус четырех градусов мороза, утром около нуля, а днем – до плюс четырех.



"Облачная погода. Ночью снег, мокрый снег, местами небольшой. Местами метель. Утром и днем мокрый снег с дождем. Местами налипание мокрого снега. Гололед. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с", – рассказали в ведомстве.



Спасатели также предупреждают о гололедице и сложной обстановке на дорогах. Атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, днем слабо повышаться.



При сильном ветре МЧС рекомендует закрыть окна и убрать хозяйственные вещи с балкона, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Автомобиль необходимо поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)", – отмечают в МЧС.



Водителей из-за гололедицы просят заблаговременно включать указатели поворотов и мигание стоп-сигналами. Быть наиболее внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.



"Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 метров", – советуют спасатели.



При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". В ГУ МЧС по городу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов написал на своей странице в Facebook, что ожидается резкое потепление. В февраль в Петербурге тоже будет теплым, температура воздуха будет выше нормы на один-два градуса. Во второй половине месяца будет становиться все теплее.