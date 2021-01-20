Гололед в Ленобласти задержится на три дня

На дорогах и улицах Ленинградской области в ближайшие дни ожидается гололедица. Из-за морозной погоды она наблюдается уже в среду вечером, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Вводителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Опасная скользкая погода продержится в регионе до 22 января. Осадки в виде снега и метели могут быть налипающими.м

Ветер будет юго-восточный, южный до 12 м/с.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Насчет температуры - она будет во многом зависеть от территориального положения. Так, местами будет до -16 ночью и до -10 днем. В основном же будет теплее.