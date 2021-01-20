СПбГУ обязали убрать памятник Валиди из-за признаков экстремизма

Прокуратура потребовала у Санкт-Петербургского госуниверситета демонтировать памятник башкирскому деятелю Ахмету-Заки Валиди. Надзорное ведомство назвало его пособником фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Причиной проверки стала жалоба матери первокурсника, которая поступила в прокуратуру в позапрошлом году.

В университете тогда рассказали, что бюст ученому-тюркологу - это подарок министерства культуры Республики Башкортостан, он находится у здания 10 лет. В минкульте региона указывали, что прежде всего Валиди известен как выдающийся ученый-тюрколог, профессор, почетный доктор ряда европейских университетов, автор более 400 научных трудов по ориенталистике.

После ряда проверок прокуроры решили, что памятник "негативно влияет на студентов", так как напоминает о националистических взглядах ученого. Бюст признали недопустимым, его решено снести.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в ноябре петербуржцы попросили демонтировать необычный памятник Петру I у Петропавловской крепости. На 20 января запланировано рассмотрение эскиза памятника основателю Петербурга у Лахта Центра.