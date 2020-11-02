Петра I в Петропавловской крепости просят демонтировать

Депутат Государственной думы Евгений Марченко направил губернатору Петербурга Александру Беглову запрос о демонтаже памятника Петру I, который находится в Петропавловской крепости. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказалась копия документа.

Марченко считает, что памятник не обладает художественной ценностью. Мнение депутата основано на данных искусствоведа Веры Смирновой. Кроме того, памятник установен напротив усыпальницы Петропавловского собора - это место захоронения Петра I. Устанавливать там подобный объект ("карикатуру на великого человека") - кощунственно, считает Смирнова.

Памятник создан скульптором Михаилом Шемякиным и установлен в 1991 году.

В Центре им. Шемякина пояснили, что скульптор использовал прижизненную маску императора при создании объекта. Пропорции тела и вправду были увеличены художником, однако таковы были модернистские традиции 20 века.