Новый эскиз памятника Петру I будет представлен уже 20 января

20 января в онлайн-формате состоится заседание по вопросу строительства памятника Петру I. Обновленный эскиз будет подготовлен к завтрашнему дню.
Пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга сообщает о повторном рассмотрении эскиза памятника Петра, спасающего утопающих рыбаков. На заседании будут присуствовать члены городского Градостроительного совета. Обновленный проект представит Михаил Мамошин, гендиректор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина».
Напомним, что в 1909 году такой памятник уже был установлен, однако затем его демонтировали.