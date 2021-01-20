СМИ пишут о возможности запрета продажи алкоголя на Рубинштейна

На заседании рабочей комиссии по изменению алкогольных границ МО Владимирский округ обсуждалось, в том числе, и будущее улицы Рубинштейна. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

Некоторые депутаты выступили с предложением увеличить расстояние от образовательных и спортивных учреждений, на котором нельзя торговать алкоголем с 25 м до 100 м. В ходе заседания отмечалось, что ситуация часто доходит до абсурда. «Так, в доме 12 по улице Рубинштейна весь второй этаж занимает детский сад, а на первом этаже работают бары», — передают «Невские Новости».

В результате такого нововведения жителям улицы Рубинштейна придется ездить за спиртным в другие районы, а 80% баров и кафе, основной доход которых складывается благодаря торговле спиртным, будут вынуждены закрыться.

Вопрос снова обсудят на заседание совета МО 3 февраля.

Как уточняет "ДП", к депутатам обратились сами местные жители с просьбой увеличить указанное расстояние. Издание напоминает, что местные жители давно конфликтуют с владельцами питейных заведений.