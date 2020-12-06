Нарушения коронавирусных ограничений привели к закрытию бара на Жуковского

В ходе очередного рейда с целью проверки соблюдения коронавирусных ограничений выяснилось, что некоторые заведения не выполняют установленные правила.

Заведения, расположенные на улицах Ломоносова, Рубинштейна и Жуковского продолжали работу после 11 часов вчера. В трех заведениях также был изъят нелегальный алкоголь. Данная информация была предоставлена ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские проверили около 70 граждан. Четыре человека были доставлены в участок для привлечения к административной ответственности за употребление спиртных напитков или наркотических веществ в общественных местах.

В результате проверки один из баров, расположенных на улице Жуковского, был закрыт для посещения и опечатан.