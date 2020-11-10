Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким. Проводить артиста в последний путь пришли несколько политиков и известных артистов, сообщает ТАСС.

В частности, присутствовали министр культуры Ольга Любимова, Алла Пугачева, Леонид Ярмольник и другие культуры. Массовые похороны решили не проводить из-за пандемии коронавируса.

Жванецкого проводили с госпочестями – прощальным салютом и гимном России. Аплодисменты писателю продолжались несколько минут.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни 6 ноября.