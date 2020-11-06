Скончался любимый россиянами сатирик Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Причины смерти пока не называются, пишет "Ъ".

В октябре Жванецкий принял решение отавить концертную деятельность. Со сцены он решил уйти, ссылаясь на преклонный возраст.

Жванецкий известен россиянам как автор миниатюр и монологов для театра и кино. Сатирик сам регулярно выступал, зачитывая свои забавные истории.

Также изданы несколько книг Жванецкого, поставлены многочисленные спектакли по его сценариям.

8 лет назад он получил звание Народного артиста России.