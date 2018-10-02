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Картина дня: смерть Карцева, спонсоры Европейского университета и трещина на здании БДТ

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© Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

Темы дня

Когда умер народный артист России, кто помогал учебному заведению и по какой статье возбудили уголовное дело о реконструкции театра.

Главной темой суток, по данным «Монитора», стала смерть артиста Романа Карцева. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Мой район» (12:00), «Невские новости» (12:05), 47news и «Деловой Петербург» (12:10).

Народный артист России Роман Карцев скончался на 80 году жизни. О его смерти сообщила на своей странице в Facebook Наталья Жванецкая. Информацию также подтвердила представитель артиста Наталья Жеромская. 

«Да, действительно. Это случилось сегодня в больнице, в районе 9 часов утра», – говорится в пресс-службе Московского театра миниатюр. О дате прощания пока не сообщается.

Роман Карцев – советский и российский артист эстрады, театра и кино. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко.

Второй темой дня, по версии «Монитора», стала информация о спонсорах Европейского университета в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (1 сентября в 20:35), «Фонтанка» (1 сентября в 22:05) и «Мойка78» (1 сентября в 23:15).

На церемонии открытия нового учебного года в Европейском университете глава Счетной палаты Алексей Кудрин перечислил спонсоров университета и поблагодарил их за поддержку в сложные времена. В списке благотворителей значатся Роман Абрамович, Владимир Потанин и Михаил Гуцериев. Они помогли ему во время борьбы за восстановление лицензии.

«Мне хотелось бы поблагодарить частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года. Я хотел бы выделить трех человек: Михаила Гуцериева, Романа Абрамовича и Владимира Потанина», – сказал Кудрин.

Церемония открытия состоялась в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Участников мероприятия приветствовал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало дело о злоупотреблении полномочиями при реконструкции БДТ. Быстрее всех об этом написали АБН (19:25), «Невские новости» (10:40) и Gazeta.SPb (10:55).

На здании Большого драматического театра в Северной столице после ремонта появились трещины. СКР возбудил уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе театра. 

Реконструкция БДТ в Петербурге обошлась в 6,2 млрд рублей. Обвиняемыми по делу могут стать чиновники подведомственной Министерству культуры структуры.

«Сейчас возбуждено два уголовных дела в отношении бывших подрядчиков по статье «Мошенничество». В июне СКР возбудил уголовное дело по статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении Северо-Западной дирекции по строительству и реставрации Министерства культуры РФ», – сказал адвокат БДТ Алексей Добрынин.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», Gazeta.SPb и «Деловой Петербург».

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