В Петербурге привились от гриппа около 2 млн человек

Около 2 млн петербуржцев уже привились от гриппа. Среди них вакцину получили 436 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

Среди привившихся есть и несколько сот тысяч детей и беременных.



Вакцинироваться можно во всех поликлиниках Петербурга и в 31 мобильном пункте.

Активность гриппа, как ожидается, начнется с конца ноября, а пика достигнет в январе-феврале.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в России уже зарегистрировали вакцину от коронавируса, однако массовой вакцинации пока не проводилось.