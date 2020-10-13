В Петербурге начали действовать новые требования к рекламным вывескам

Изменены правила благоустройства Санкт-Петербурга, которые касаются рекламных и информационных вывесок. Теперь максимальный размер информщитов увеличен с 60 см до 80 см.
Также депутаты разрешили размещать щиты на козырьках и использовать подсветку и динамическую смену изображений.
По-прежнему действует запрет закрывать вывесками уникальные фасады.
Смольный установил типовые внешние виды вывесок, введена новая классификация.
Процесс работы с бизнесменами, просившими депутатов изменить правила размещения вывесок, начался год назад. Тогда Смольный внес ряд послаблений.