Дом купца Иоффа на Пяти углах освободили от рекламы

С фасада Доме купца Иоффа на Пяти углах, расположенного на улице Рубеншитейна, 40/11, убрали кондиционеры и рекламную вывеску «Кофе Хауз». Об этом во вторник сообщили в УФССП по Петербургу.

Таким образом, было исполнено решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о демонтаже вывесок. После того, как приставы вручили ответчику требование об исполнении решения суда, он добровольно демонтировал эти незаконные конструкции.

Дом на Пяти углах включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. ООО «Эридан А», которое находится в этом здании, нарушило охранное обязательство.

Арбитражный суд обязал компанию демонтировать с фасада вывески «Кофе Хауз», а также наружные блоки кондиционеров со стороны Загородного проспекта. Кроме того, было решено убрать вывески и кондиционеры со стороны улицы Рубинштейна.