В Петербурге хотят оставить только эстетичную рекламу

В центральных частях Санкт-Петербурга будут проверять рекламные вывески на соответствие эстетическим требованиям. С соответствующей инициативой в городской комитет по градостроительству и архитектуре обратился депутат Заксобрания Денис Четырбок.

По его мнению, необходимо осмотреть рекламу, определив ее эстетичность и соответствие регламентам городского благоустройства.

Недавно на Невском проспекте состоялось открытие мемориальной доски, посвященной нотариусам, которые работали в годы блокады Ленинграда. Рядом с ней находилась возмутившая горожан слишком яркая реклама столовой.

По мнению Четырбока, рекламные вывески не должны быть слишком большими. Кроме того, их нужно привести в соответстветствие архитектурно-градостроительному облику здания.