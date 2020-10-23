В Северной столице хотят сохранить советские вывески

Комитет по законодательству принял решение об узаконивании советских вывесок на улицах Санкт-Петербурга. Как сообщают в аппарате автора законопроекта Дениса Четырбока, при узаконивании проекта о легализации советских надписей и баннеров, размещенные до 19996 года, они перестанут попадать под городские нормативы, которые регулируют размещение рекламы.

Из-за большой площади Петербурга и огромного количества исторических построек, требования к наружной рекламе очень жесткие. Главное, чтобы все вывески, рекламные щиты и т.п., подтверждались соответствующими документами.

Оказалось, что еще установленные во времена СССР вывески являются незаконными. К примеру, надпись «Город герой — Ленинград», которая установлена на одном из зданий на площади Восстания, а также на Московском проспекте. Все эти знаковые надписи и конструкции — одни из символов города.

В петербургском парламенте уже обсуждают законопроект, для того, чтобы как раз сохранить данные «реликвии»