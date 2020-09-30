Бывшая девушка историка Соколова рассказала, как он бил ее и угрожал утюгом

Екатерина Пржигодзкая, которая была допрошена на суде в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщила на судебном заседании, что обвиняемый Соколов избивал ее, душил и угрожал разогретым утюгом.

Как пишет ТАСС, она рассказала о своих отношениях с историком в 2008 году.

Пржигодзкая также добавила, что обвиняемый угрожал ей убийством.

Кроме того, по ее словам, Соколов душил ее жгутом, шантажировал, а также скрывал от нее, что у него есть жена.



Сам историк заявил на суде, что все "обстоятельства извращены", адвокат подсудимого просил снять вопросы Пржигодзкой об отношениях с Соколовым. Судья отказала в снятии вопроса, так как обстоятельства важны для характеристики личности Соколова.