Артемий Лебедев получил награду от президента

Hоссийский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин.

Кроме того, такой же награды удостоилась генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская.

Орденом Александра Невского награжден солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Кроме того, орден Почета будет вручен первому замгендиректора "Россия сегодня" Галине Кожиной.

В 1995 году Лебедев основал дизайн-студию. Сейчас штат ее составляет более 300 человек.

Касперская является основательницей "Лаборатории Касперского", которая занимается разработкой программного обеспечения. Она перестала управлять компанией в 2007 году.